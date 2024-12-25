Ленина одели в костюм Деда Мороза и вызвали гнев у россиян
На Урале памятник Ленину нарядили в Деда Мороза, а Екатерину ll – в Снегурку
В Ирбите Свердловской области нестандартно подошли к вопросу новогоднего украшения города. Памятник Владимиру Ленину облачили в костюм Деда Мороза, а Екатерина ll внезапно «стала» Снегурочкой. Однако горожане такой креатив не оценили, и в Сети поднялась волна негодования.
Памятники в Ирбите нарядили в праздничные костюмы. Обложка © VK / ЧП Ульяновск
Больше всего жители возмущались тому, что костюмы выглядят как издевательство над историческими персонажами. Активисты потребовали свернуть «маскард» и украсить Ирбит более традиционными способами. Однако чиновники не стали «раздевать» памятники, пообещав, что уберут декор сразу после праздников.
«Организаторы ни в коем случае не хотели оскорбить чувства ирбитчан. Вне зависимости от того, каких взглядов кто придерживается. Целью было только создание предновогоднего настроения. После праздников костюмы с монументов будут сняты», — говорится в заявлении администрации Ирбита.
Ранее главный Дед Мороз страны заявил журналисту Life.ru, что не испытывает проблем с выгоранием благодаря детишкам и жизненной энергии, которую они излучают, находясь рядом с ним. Дедушка также признался, что не задумывается о преемнике, потому что у него много помощников по всей России.
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