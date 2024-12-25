Ленина одели в костюм Деда Мороза и вызвали гнев у россиян

В Ирбите Свердловской области нестандартно подошли к вопросу новогоднего украшения города. Памятник Владимиру Ленину облачили в костюм Деда Мороза, а Екатерина ll внезапно «стала» Снегурочкой. Однако горожане такой креатив не оценили, и в Сети поднялась волна негодования.

Памятники в Ирбите нарядили в праздничные костюмы. Обложка © VK / ЧП Ульяновск

Больше всего жители возмущались тому, что костюмы выглядят как издевательство над историческими персонажами. Активисты потребовали свернуть «маскард» и украсить Ирбит более традиционными способами. Однако чиновники не стали «раздевать» памятники, пообещав, что уберут декор сразу после праздников.

«Организаторы ни в коем случае не хотели оскорбить чувства ирбитчан. Вне зависимости от того, каких взглядов кто придерживается. Целью было только создание предновогоднего настроения. После праздников костюмы с монументов будут сняты», — говорится в заявлении администрации Ирбита.