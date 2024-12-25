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25 декабря, 14:43

Ленина одели в костюм Деда Мороза и вызвали гнев у россиян

На Урале памятник Ленину нарядили в Деда Мороза, а Екатерину ll – в Снегурку

В Ирбите Свердловской области нестандартно подошли к вопросу новогоднего украшения города. Памятник Владимиру Ленину облачили в костюм Деда Мороза, а Екатерина ll внезапно «стала» Снегурочкой. Однако горожане такой креатив не оценили, и в Сети поднялась волна негодования.

Памятники в Ирбите нарядили в праздничные костюмы. Обложка © VK / ЧП Ульяновск

Памятники в Ирбите нарядили в праздничные костюмы. Обложка © VK / ЧП Ульяновск

Больше всего жители возмущались тому, что костюмы выглядят как издевательство над историческими персонажами. Активисты потребовали свернуть «маскард» и украсить Ирбит более традиционными способами. Однако чиновники не стали «раздевать» памятники, пообещав, что уберут декор сразу после праздников.

«Организаторы ни в коем случае не хотели оскорбить чувства ирбитчан. Вне зависимости от того, каких взглядов кто придерживается. Целью было только создание предновогоднего настроения. После праздников костюмы с монументов будут сняты», говорится в заявлении администрации Ирбита.

Львова-Белова переоделась в костюм Снегурочки, чтобы дать старт акции «Десант Дедов Морозов»
Львова-Белова переоделась в костюм Снегурочки, чтобы дать старт акции «Десант Дедов Морозов»

Ранее главный Дед Мороз страны заявил журналисту Life.ru, что не испытывает проблем с выгоранием благодаря детишкам и жизненной энергии, которую они излучают, находясь рядом с ним. Дедушка также признался, что не задумывается о преемнике, потому что у него много помощников по всей России.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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