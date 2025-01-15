Украинская журналистка Диана Панченко обвинила Владимира Зеленского в том, что он является агентом России. Только так, по её мнению, можно объяснить его решение перевести в пехоту элиту и мозги армии — пилотов и инженеров.

«Зеленский — российский агент. Он посылает пилотов и инженеров в пехоту. Они просят о помощи. F-16 останутся на земле. Летать будет некому», — написала она в соцсети Х.