Зеленский прослыл на Украине «российским агентом» после того, как «похоронил» ВСУ
Украинская журналистка Панченко заявила, что Зеленский — российский агент
Фото © Пресс-служба президента Украины
Украинская журналистка Диана Панченко обвинила Владимира Зеленского в том, что он является агентом России. Только так, по её мнению, можно объяснить его решение перевести в пехоту элиту и мозги армии — пилотов и инженеров.
«Зеленский — российский агент. Он посылает пилотов и инженеров в пехоту. Они просят о помощи. F-16 останутся на земле. Летать будет некому», — написала она в соцсети Х.
Напомним, что о непопулярном решении Зеленского первой сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Сперва Киев не подтверждал информацию, но позже Генеральный штаб ВСУ всё-таки признал, что активно переводит техников и механиков воздушных сил Украины в пехотные подразделения для поддержания фронта. По некоторым данным, в пехоту также направляют специалистов из ПВО, занимающихся выявлением воздушных целей или обучением этому.