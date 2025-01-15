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Регион
15 января, 14:06

Зеленский прослыл на Украине «российским агентом» после того, как «похоронил» ВСУ

Украинская журналистка Панченко заявила, что Зеленский — российский агент

Фото © Пресс-служба президента Украины

Фото © Пресс-служба президента Украины

Украинская журналистка Диана Панченко обвинила Владимира Зеленского в том, что он является агентом России. Только так, по её мнению, можно объяснить его решение перевести в пехоту элиту и мозги армии — пилотов и инженеров.

«Зеленский — российский агент. Он посылает пилотов и инженеров в пехоту. Они просят о помощи. F-16 останутся на земле. Летать будет некому», — написала она в соцсети Х.

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Напомним, что о непопулярном решении Зеленского первой сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Сперва Киев не подтверждал информацию, но позже Генеральный штаб ВСУ всё-таки признал, что активно переводит техников и механиков воздушных сил Украины в пехотные подразделения для поддержания фронта. По некоторым данным, в пехоту также направляют специалистов из ПВО, занимающихся выявлением воздушных целей или обучением этому.

Марина Фещенко
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