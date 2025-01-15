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Регион
15 января, 12:36

В России произошёл сбой в работе Aliexpress

«Сбой.рф»: Российские пользователи массово жалуются на сбой в работе Aliexpress

Жители российских регионов массово жалуются на сбой в работе интернет-магазина Aliexpress. По данным детектора для отслеживания сбоев «Сбой.рф», на 15:18 мск поступило более 2,8 тысячи жалоб на перебои в работе сервиса.

Чаще всего на проблемы в работе Aliexpress жаловались жители столицы — примерно 40% всех жалоб пришлись на Москву. Невзгода не обошла стороной и других пользователей — платформа не загружалась у людей из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Челябинской, Самарской, Новосибирской, Московской и Ярославской областей.

Больше всего жалоб поступило на работу личного кабинета. Также известно, что происходят частые сбои на сайте и в мобильном приложении.

YouTube стал открываться без VPN у части российских пользователей после сбоя
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А накануне произошёл массовый сбой в работе Рунета. Российский сегмент интернета практически полностью «лёг»: не открывались сайты, приложения и почтовые сервисы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / XanderSt

Ольга Сливченко
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