Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 января, 14:13

Flydubai возобновляет рейсы в Минводы и Сочи из Дубая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Figurnyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Figurnyi

Авиакомпания Flydubai, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, возобновляет свои рейсы из Дубая в Минеральные Воды и Сочи, начиная с 23 и 25 января соответственно. Об этом сообщил Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР). Полёты, по его словам, будут осуществляться по прежнему расписанию.

В беседе с РИА «Новости» Мурадян подчеркнул, что период отмены рейсов совпал с новогодними праздниками, что создало дополнительную нагрузку на туроператоров, которым пришлось заниматься переносами и изменениями билетов.

«С нетерпением ждем начала полётов, » — добавил он.

Россияне начали массово отказываться от отдыха из-за отмены рейсов Flydubai
Россияне начали массово отказываться от отдыха из-за отмены рейсов Flydubai

Life.ru напоминает, что Flydubai приостановила рейсы в Сочи и Минеральные Воды с 27 декабря прошлого года из-за инцидента с самолётом азербайджанской авиакомпании Azal в небе над Грозным. Первоначально полёты были отменены до 8 января, а затем срок был продлен до 22 января включительно.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Краснодарский край
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar