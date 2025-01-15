Flydubai возобновляет рейсы в Минводы и Сочи из Дубая
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Авиакомпания Flydubai, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, возобновляет свои рейсы из Дубая в Минеральные Воды и Сочи, начиная с 23 и 25 января соответственно. Об этом сообщил Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР). Полёты, по его словам, будут осуществляться по прежнему расписанию.
В беседе с РИА «Новости» Мурадян подчеркнул, что период отмены рейсов совпал с новогодними праздниками, что создало дополнительную нагрузку на туроператоров, которым пришлось заниматься переносами и изменениями билетов.
«С нетерпением ждем начала полётов, » — добавил он.
Life.ru напоминает, что Flydubai приостановила рейсы в Сочи и Минеральные Воды с 27 декабря прошлого года из-за инцидента с самолётом азербайджанской авиакомпании Azal в небе над Грозным. Первоначально полёты были отменены до 8 января, а затем срок был продлен до 22 января включительно.