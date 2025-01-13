Россияне начали массово отказываться от отдыха из-за отмены рейсов Flydubai

Отмена рейсов авиакомпании Flydubai из Сочи и Минеральных Вод создала значительные проблемы как для туристов, так и для туристического бизнеса. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), до 30% путешественников, имеющих билеты на эти направления, были вынуждены отказаться от полётов.

Между тем, большинству пассажиров удалось найти альтернативные маршруты благодаря помощи туроператоров и турагентств. Генеральный директор сети туристических компаний «Розовый слон» Алексан Мкртчян прогнозирует, что в ближайшее время Flydubai может объявить о новом переносе рейсов.

«Уверен, что 15 января будет новый перенос. Это называется резать хвост по частям. Могли бы уж сразу сказать, что не будут летать, допустим, до конца марта. И мы бы нормально пересаживали туристов», — добавил Мкртчян.