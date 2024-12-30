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Регион
30 декабря, 08:39

Израильская авиакомпания приостановила полёты в Россию

Израильская авиакомпания «Эль-Аль» до марта приостановила полёты в Москву

Израильская авиакомпания «Эль-Аль» приостановила полёты в Москву. Решение будет действовать до конца марта 2025 года. Об этом представители авиаперевозчика сообщили агентству РИА «Новости».

«Эль-Аль» сообщила о приостановке рейсов по маршруту Тель-Авив – Москва до конца зимнего расписания, которое завершится в марте. Это решение было принято после «внимательной оценки текущей ситуации» и постоянных консультаций с государственными органами для получения актуальной информации. Представитель компании добавил, что пассажиры будут проинформированы об изменениях в ближайшее время.

Ранее Flydubai отменила рейсы из Сочи и Минвод в Дубай с 28 декабря по 5 января. А авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полёты в ещё три города России: Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ. До этого ограничения затронули рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. Решение о приостановке полётов в Москву на месяц также приняла авиакомпания «Туркменистан».

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Shutterstock / FOTODOM / GARIS201

Оксана Попова
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