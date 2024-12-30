Израильская авиакомпания приостановила полёты в Россию

Израильская авиакомпания «Эль-Аль» приостановила полёты в Москву. Решение будет действовать до конца марта 2025 года. Об этом представители авиаперевозчика сообщили агентству РИА «Новости».

«Эль-Аль» сообщила о приостановке рейсов по маршруту Тель-Авив – Москва до конца зимнего расписания, которое завершится в марте. Это решение было принято после «внимательной оценки текущей ситуации» и постоянных консультаций с государственными органами для получения актуальной информации. Представитель компании добавил, что пассажиры будут проинформированы об изменениях в ближайшее время.