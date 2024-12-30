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30 декабря, 01:12

Flightradar: Российский спецборт Ил-96 совершил полёт в Вашингтон и Нью-Йорк

Спецборт Ил-96 из специального лётного отряда «Россия» совершил полёт в США. Воздушное судно, предназначенное для первых лиц государства, посетило Вашингтон и Нью-Йорк, после чего вернулось в Москву. Об этом свидетельствуют данные сервиса для мониторинга положения воздушных судов Flightradar24.

По данным портала, 25 декабря борт вылетел из Москвы в Санкт-Петербург, откуда на следующий день направился в Нью-Йорк. Затем самолёт посетил американскую столицу, где пробыл до 28 декабря. После Ил-76 вновь направился в Нью-Йорк, откуда взял курс обратно на Москву. Напомним, что официально о визите российских политиков в США не сообщалось.

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Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Илья Пушкарев
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