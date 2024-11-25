В ОАК убедили в безопасности полётов на SSJ-100

Безопасность полётов самолётов SSJ-100 в настоящее время остаётся на стабильно высоком уровне. Об этом сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) РИА «Новости».

Там отметили, что регулярность вылетов этих воздушных судов в российских коммерческих авиакомпаниях в этом году составляет 97-98%. Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что общий налёт парка SSJ-100 в 2022-2023 годах более чем на 50% превышает показатели, зафиксированные до пандемии.