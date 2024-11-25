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25 ноября, 15:53

В ОАК убедили в безопасности полётов на SSJ-100

ОАК: Безопасность полётов SSJ-100 остаётся на стабильно высоком уровне

Безопасность полётов самолётов SSJ-100 в настоящее время остаётся на стабильно высоком уровне. Об этом сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) РИА «Новости».

Там отметили, что регулярность вылетов этих воздушных судов в российских коммерческих авиакомпаниях в этом году составляет 97-98%. Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что общий налёт парка SSJ-100 в 2022-2023 годах более чем на 50% превышает показатели, зафиксированные до пандемии.

Пассажиры вспыхнувшего в Анталье SSJ-100 получат по 100 тысяч рублей
Пассажиры вспыхнувшего в Анталье SSJ-100 получат по 100 тысяч рублей

Напомним, Sukhoi Superjet 100-95LR с российскими туристами загорелся при посадке в Анталье. Крыло ударилось о полосу, поэтому загорелся двигатель. Огонь быстро потушили. Позже вскрылось, что причиной происшествия мог стать шторм или ошибка пилота. Лётчиков допросила полиция, а СК РФ начал проверку по факту произошедшего. Уточнялось, что российские дипломаты находятся в диалоге с турецкими властями. Пассажиров вспыхнувшего SSJ-100 забрал резервный борт, они летят домой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Александра Мышляева
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