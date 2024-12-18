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Регион
18 декабря, 14:15

Наши над Аляской: Опубликовано видео пролёта ракетоносцев Ту-95МС с кортежем истребителей

Минобороны показало видео планового полёта Ту-95МС у побережья Аляски

Фото © Пресс-служба Минобороны РФ

Фото © Пресс-служба Минобороны РФ

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальнего действия ВКС России пролетели над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей, недалеко от западного побережья Аляски. Эффектное видео воздушных манёвров опубликовала пресс-служба Минобороны.

Видео © Пресс-служба Минобороны РФ

Продолжительность полёта превысила 15 часов, при этом истребители Су-35С и Су-30СМ обеспечивали сопровождение.

В военном ведомстве отметили, что наши лётчики дальней авиации регулярно выполняют полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, а также Тихого океана. При этом российская сторона ничего не нарушает: всё проходит в строгом соответствии с международными нормами.

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Напомним, что в ноябре ракетоносцы Ту-95МС с кортежем из МиГ-31 четыре часа патрулировали Баренцево море. А в сентябре российский истребитель Су-35С произвёл впечатляющий манёвр, который сильно напугал пилота американского F-16, отправленного на перехват нашего ракетоносца Ту-95 МС в районе Аляски.

Марина Фещенко
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