Наши над Аляской: Опубликовано видео пролёта ракетоносцев Ту-95МС с кортежем истребителей

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальнего действия ВКС России пролетели над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей, недалеко от западного побережья Аляски. Эффектное видео воздушных манёвров опубликовала пресс-служба Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что наши лётчики дальней авиации регулярно выполняют полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, а также Тихого океана. При этом российская сторона ничего не нарушает: всё проходит в строгом соответствии с международными нормами.