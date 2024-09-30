Российский Су-35 напугал пилота американского F-16 в небе над Беринговым морем

Российский истребитель Су-35С произвёл впечатляющий манёвр, который сильно напугал пилота американского F-16, отправленного на перехват нашего ракетоносца Ту-95 МС в районе Аляски. Инцидент произошёл над нейтральными водами Берингова моря во время планового полёта российского стратегического бомбардировщика. Видео происшествия появилось в соцсетях.

Су-35С ВКС РФ и F-16C ВВС США вылетевший на «перехват» Ту-95МС. Видео © Telegram / Fighterbomber

Представители ВВС США поспешили пожаловаться на действия российского лётчика.

«23 сентября 2024 года самолеты NORAD совершили безопасный и дисциплинированный перехват российских военных самолетов в зоне ПВО Аляски. Поведение одного российского Су-35 было небезопасным, непрофессиональным и подвергало опасности всех - не то, что можно увидеть в профессиональных военно-воздушных силах», — заявил генерал ВВС США Грегори Гийо.

В Минобороны РФ, в свою очередь, отметили, что полёты над нейтральными водами выполняются в полном соответствии с международными нормами.