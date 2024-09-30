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30 сентября, 20:30

Российский Су-35 напугал пилота американского F-16 в небе над Беринговым морем

Российский истребитель Су-35С произвёл впечатляющий манёвр, который сильно напугал пилота американского F-16, отправленного на перехват нашего ракетоносца Ту-95 МС в районе Аляски. Инцидент произошёл над нейтральными водами Берингова моря во время планового полёта российского стратегического бомбардировщика. Видео происшествия появилось в соцсетях.

Су-35С ВКС РФ и F-16C ВВС США вылетевший на «перехват» Ту-95МС. Видео © Telegram / Fighterbomber

Представители ВВС США поспешили пожаловаться на действия российского лётчика.

«23 сентября 2024 года самолеты NORAD совершили безопасный и дисциплинированный перехват российских военных самолетов в зоне ПВО Аляски. Поведение одного российского Су-35 было небезопасным, непрофессиональным и подвергало опасности всех - не то, что можно увидеть в профессиональных военно-воздушных силах», — заявил генерал ВВС США Грегори Гийо.

В Минобороны РФ, в свою очередь, отметили, что полёты над нейтральными водами выполняются в полном соответствии с международными нормами.

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Ранее в Калифорнии произошло столкновение советского учебно-тренировочного самолёта Як-50 и американского частного самолёта Beechcraft S35 Bonanza. Инцидент произошёл 20 сентября в аэропорту города Уотсонвилл.

Обложка ©

Telegram / Fighterbomber

Анатолий Цейко
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