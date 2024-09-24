Советский Як-50 столкнулся с американским самолётом в Калифорнии

В Калифорнии произошло столкновение советского учебно-тренировочного самолёта Як-50 и американского частного самолёта Beechcraft S35 Bonanza. Об этом сообщает портал Aviation Safety Network.

Инцидент произошёл 20 сентября в аэропорту города Уотсонвилл в Калифорнии. Советский Як-50, выпущенный в 1984-м, врезался в частное воздушное судно Beechcraft S35 Bonanza на взлётной полосе. Пострадавших нет, однако советский самолёт получил серьёзные повреждения.