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24 сентября, 15:18

Советский Як-50 столкнулся с американским самолётом в Калифорнии

Aviation Safety Network: В США советский Як-50 столкнулся с частным самолётом

Советский учебно-тренировочный самолет Як-50. Обложка © Фотохроника ТАСС

Советский учебно-тренировочный самолет Як-50. Обложка © Фотохроника ТАСС

В Калифорнии произошло столкновение советского учебно-тренировочного самолёта Як-50 и американского частного самолёта Beechcraft S35 Bonanza. Об этом сообщает портал Aviation Safety Network.

Инцидент произошёл 20 сентября в аэропорту города Уотсонвилл в Калифорнии. Советский Як-50, выпущенный в 1984-м, врезался в частное воздушное судно Beechcraft S35 Bonanza на взлётной полосе. Пострадавших нет, однако советский самолёт получил серьёзные повреждения.

Два самолёта с пассажирами столкнулись в аэропорту Атланты
Два самолёта с пассажирами столкнулись в аэропорту Атланты

Ранее Life.ru рассказывал о столкновении двух самолётов в аэропорту Пулково. Частное воздушное судно во время буксировки врезалось в пассажирский самолёт SSJ-100. Обшивка оказалась повреждена, однако обошлось без пострадавших.

Мария Любицкая
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