Военно-воздушные силы (ВВС) Украины снова лишились опытного пилота. Речь идёт о лётчике Руслане Курбанмухамедове, который обучался управлению истребителем F-16 во Франции. По предварительным данным, он разбился во Франции.

«Вероятно, речь идёт об авиакатастрофе с участием двух военных самолётов Rafale, произошедшей в середине августа», — написал Поддубный в телеграм-канале.

По словам журналиста, пилот ВСУ окончил Кременчугский лётный колледж. Курбанмухамедов неоднократно совершал боевые вылеты за всё время конфликта на Украине.