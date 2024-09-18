Учившийся летать на F-16 украинский пилот разбился во Франции
Военкор Поддубный: Во Франции разбился обучавшийся на F-16 пилот ВС Украины
Руслан Курбанмухамедов на фотографии в рамке. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof
Военно-воздушные силы (ВВС) Украины снова лишились опытного пилота. Речь идёт о лётчике Руслане Курбанмухамедове, который обучался управлению истребителем F-16 во Франции. По предварительным данным, он разбился во Франции.
«Вероятно, речь идёт об авиакатастрофе с участием двух военных самолётов Rafale, произошедшей в середине августа», — написал Поддубный в телеграм-канале.
По словам журналиста, пилот ВСУ окончил Кременчугский лётный колледж. Курбанмухамедов неоднократно совершал боевые вылеты за всё время конфликта на Украине.
Поддубный имел в виду авиакатастрофу с участием двух истребителей Rafale над департаментом Мёрт и Мозель в середине августа. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщал о двух жертвах.
Напомним, 28 августа стало известно о потере ВСУ первого из поставленных Западом самолётов F-16. Командование ВСУ подтвердило потерю воздушного судна. Депутат Рады Марьяна Безуглая утверждает, что причиной крушения стал дружественный огонь из ЗРК Patriot.