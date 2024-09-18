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18 сентября, 13:08

Учившийся летать на F-16 украинский пилот разбился во Франции

Военкор Поддубный: Во Франции разбился обучавшийся на F-16 пилот ВС Украины

Руслан Курбанмухамедов на фотографии в рамке. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof

Руслан Курбанмухамедов на фотографии в рамке. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof

Военно-воздушные силы (ВВС) Украины снова лишились опытного пилота. Речь идёт о лётчике Руслане Курбанмухамедове, который обучался управлению истребителем F-16 во Франции. По предварительным данным, он разбился во Франции.

«Вероятно, речь идёт об авиакатастрофе с участием двух военных самолётов Rafale, произошедшей в середине августа», — написал Поддубный в телеграм-канале.

По словам журналиста, пилот ВСУ окончил Кременчугский лётный колледж. Курбанмухамедов неоднократно совершал боевые вылеты за всё время конфликта на Украине.

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Поддубный имел в виду авиакатастрофу с участием двух истребителей Rafale над департаментом Мёрт и Мозель в середине августа. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщал о двух жертвах.

Напомним, 28 августа стало известно о потере ВСУ первого из поставленных Западом самолётов F-16. Командование ВСУ подтвердило потерю воздушного судна. Депутат Рады Марьяна Безуглая утверждает, что причиной крушения стал дружественный огонь из ЗРК Patriot.

Дарья Нарыкова
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