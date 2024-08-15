Макрон сообщил о гибели двух лётчиков при столкновении истребителей Rafale
Французский истребитель Rafale. Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin
Президент Франции Эмманюэль Макрон озвучил подробности авиакатастрофы с участием двух истребителей Rafale, которые столкнулись над департаментом Мёрт и Мозель 14 августа. По словам политика, жертвами трагедии стали два лётчика, пилотирующие двухместную вариацию боевого самолёта в рамках тренировки.
"Мы с грустью узнали о гибели капитана Себастьяна Мабира и лейтенанта Маттиса Лоренса в авиакатастрофе во время тренировочного полета Rafale. Страна разделяет боль семей и братьев по оружию с авиабазы Сент-Дизье", — написал глава государства в соцсети X.
Соболезнования родным военнослужащих выразил и министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Ранее он уточнял, что ещё один лётчик сумел катапультироваться за мгновение до столкновения и выжить.