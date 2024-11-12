Ракетоносцы Ту-95МС с кортежем из МиГ-31 патрулировали Баренцево море 4 часа

Над нейтральными водами Баренцева моря состоялся и успешно прошёл четырёхчасовой полёт двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС с кортежем из МиГ-31. Об этом заявили в Минобороны России.

Над нейтральными водами Баренцева моря прошёл полёт двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Баренцева моря. Продолжительность полёта составила более 4 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов МиГ-31 ВКС», — уточнили в Минобороны.

Также в ведомстве напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно проводят полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Чёрного и Балтийского морей. Вылеты самолётов российских ВКС строго соответствуют международным правилам использования воздушного пространства.