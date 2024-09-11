Российские «Белые лебеди» отработали ракетные удары по противнику в Баренцевом море

Стратегические ракетоносцы Ту-160 («Белый лебедь») совершили полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Вылет проводился в рамках командно-штабных учений (СКШУ) «Океан-2024». Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны.

Ракетоносцы Ту-160 совершили полёт над Баренцевым и Норвежским морями. Видео Телеканал «Звезда»

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей в рамках СКШУ «Океан-2024», — говорится в сообщении.

Экипажи отработали учебные вопросы по нанесению авиаударов крылатыми ракетами воздушного базирования по критически важным объектам условного противника.

Также в ведомстве отметили, что полёт сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил. Весь полёт занял более девяти часов. Каждое подобное мероприятие самолёты Воздушно-космических сил РФ выполняют строго в соответствии с международными правилами.