Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 12:25

Российские «Белые лебеди» отработали ракетные удары по противнику в Баренцевом море

МО РФ: Ракетоносцы Ту-160 совершили полёт над Баренцевым и Норвежским морями

Стратегические ракетоносцы Ту-160 («Белый лебедь») совершили полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Вылет проводился в рамках командно-штабных учений (СКШУ) «Океан-2024». Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны.

Ракетоносцы Ту-160 совершили полёт над Баренцевым и Норвежским морями. Видео Телеканал «Звезда»

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей в рамках СКШУ «Океан-2024», — говорится в сообщении.

Экипажи отработали учебные вопросы по нанесению авиаударов крылатыми ракетами воздушного базирования по критически важным объектам условного противника.

Также в ведомстве отметили, что полёт сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил. Весь полёт занял более девяти часов. Каждое подобное мероприятие самолёты Воздушно-космических сил РФ выполняют строго в соответствии с международными правилами.

Бригады БРК «Бастион» отработали уничтожение судов в ходе учений «Океан-2024»
Бригады БРК «Бастион» отработали уничтожение судов в ходе учений «Океан-2024»

Ранее моряки Тихоокеанского и Северного флотов провели пуски ракет в рамках учений «Океан-2024». Использовались «Ониксы», «Ураны» и «Калибры». Всё прошло в штатном режиме.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин по видеосвязи понаблюдал за командно-штабными учениями «Океан-2024». Глава государства принял участие в начале активной фазы манёвров, которые продлятся до 16 сентября. Лидер РФ отметил, что страна должна быть готова к отражению агрессии с любого направления, в том числе с моря.

Обложка ©

Телеканал «Звезда»

Мария Любицкая
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Военные учения
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров