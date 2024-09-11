Российские «Белые лебеди» отработали ракетные удары по противнику в Баренцевом море
МО РФ: Ракетоносцы Ту-160 совершили полёт над Баренцевым и Норвежским морями
Стратегические ракетоносцы Ту-160 («Белый лебедь») совершили полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Вылет проводился в рамках командно-штабных учений (СКШУ) «Океан-2024». Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны.
Ракетоносцы Ту-160 совершили полёт над Баренцевым и Норвежским морями. Видео Телеканал «Звезда»
«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей в рамках СКШУ «Океан-2024», — говорится в сообщении.
Экипажи отработали учебные вопросы по нанесению авиаударов крылатыми ракетами воздушного базирования по критически важным объектам условного противника.
Также в ведомстве отметили, что полёт сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил. Весь полёт занял более девяти часов. Каждое подобное мероприятие самолёты Воздушно-космических сил РФ выполняют строго в соответствии с международными правилами.
Ранее моряки Тихоокеанского и Северного флотов провели пуски ракет в рамках учений «Океан-2024». Использовались «Ониксы», «Ураны» и «Калибры». Всё прошло в штатном режиме.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин по видеосвязи понаблюдал за командно-штабными учениями «Океан-2024». Глава государства принял участие в начале активной фазы манёвров, которые продлятся до 16 сентября. Лидер РФ отметил, что страна должна быть готова к отражению агрессии с любого направления, в том числе с моря.
Телеканал «Звезда»