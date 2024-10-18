Пилот «Стрижей» показал зрелищный полёт над Петербургом от первого лица

Авиационная пилотажная группа «Стрижи» показала шоу в небе над Санкт-Петербургом. Выступление состоялось в честь 110-летия одного из ведущих промышленных предприятий города АО «ОДК-Климов». Тех, кто не смог увидеть шоу лично порадовал один из пилотов, который снял из кабины истребителя Миг-29 зрелищные кадры.