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18 октября, 19:27

Пилот «Стрижей» показал зрелищный полёт над Петербургом от первого лица

Авиационная группа «Стрижи» показала шоу в небе над Санкт-Петербургом

Авиационная пилотажная группа «Стрижи» показала шоу в небе над Санкт-Петербургом. Выступление состоялось в честь 110-летия одного из ведущих промышленных предприятий города АО «ОДК-Климов». Тех, кто не смог увидеть шоу лично порадовал один из пилотов, который снял из кабины истребителя Миг-29 зрелищные кадры.

Пилот «Стрижей» показал полёт над Петербургом от первого лица. Видео © Telegram / АГВП «Стрижи»

«Перестроение из «Копья» в «Пирамиду» в верхней точке петли Нестерова», — сказано в подписи к видео.

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Недавно российский истребитель Су-35С произвёл впечатляющий манёвр, который сильно напугал пилота американского F-16, отправленного на перехват нашего ракетоносца Ту-95 МС в районе Аляски. Инцидент произошёл над нейтральными водами Берингова моря во время планового полёта российского стратегического бомбардировщика.

Обложка ©

Telegram / АГВП «Стрижи»

Оксана Попова
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