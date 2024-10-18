Пилот «Стрижей» показал зрелищный полёт над Петербургом от первого лица
Авиационная группа «Стрижи» показала шоу в небе над Санкт-Петербургом
Авиационная пилотажная группа «Стрижи» показала шоу в небе над Санкт-Петербургом. Выступление состоялось в честь 110-летия одного из ведущих промышленных предприятий города АО «ОДК-Климов». Тех, кто не смог увидеть шоу лично порадовал один из пилотов, который снял из кабины истребителя Миг-29 зрелищные кадры.
Пилот «Стрижей» показал полёт над Петербургом от первого лица. Видео © Telegram / АГВП «Стрижи»
«Перестроение из «Копья» в «Пирамиду» в верхней точке петли Нестерова», — сказано в подписи к видео.
Недавно российский истребитель Су-35С произвёл впечатляющий манёвр, который сильно напугал пилота американского F-16, отправленного на перехват нашего ракетоносца Ту-95 МС в районе Аляски. Инцидент произошёл над нейтральными водами Берингова моря во время планового полёта российского стратегического бомбардировщика.
Telegram / АГВП «Стрижи»