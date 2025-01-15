Несколько дронов ВСУ попытались атаковать Воронежскую область
Губернатор Гусев: ПВО уничтожили над Воронежской областью несколько дронов ВСУ
В Воронежской области силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили несколько боевых дронов ВСУ, которые пытались атаковать регион. Губернатор Александр Гусев сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гусев в своём телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что украинские военные попытались атаковать промышленный объект вблизи Тамбова. Жители пригорода сообщали о нескольких взрывах. К счастью, силы противовоздушной обороны смогли отразить атаку беспилотников ВСУ, в результате никто не пострадал.
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