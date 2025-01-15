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Регион
15 января, 18:00

Несколько дронов ВСУ попытались атаковать Воронежскую область

Губернатор Гусев: ПВО уничтожили над Воронежской областью несколько дронов ВСУ

В Воронежской области силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили несколько боевых дронов ВСУ, которые пытались атаковать регион. Губернатор Александр Гусев сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гусев в своём телеграм-канале.

Момент оглушительного взрыва дрона ВСУ над Энгельсом попал на видео
Момент оглушительного взрыва дрона ВСУ над Энгельсом попал на видео

Ранее Life.ru сообщал, что украинские военные попытались атаковать промышленный объект вблизи Тамбова. Жители пригорода сообщали о нескольких взрывах. К счастью, силы противовоздушной обороны смогли отразить атаку беспилотников ВСУ, в результате никто не пострадал.

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Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Александра Мышляева
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