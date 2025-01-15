Несколько дронов ВСУ попытались атаковать Воронежскую область

В Воронежской области силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили несколько боевых дронов ВСУ, которые пытались атаковать регион. Губернатор Александр Гусев сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гусев в своём телеграм-канале.