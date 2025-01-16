Байден заявил об угрозе демократии США со стороны олигархии

Демократии Соединённых Штатов угрожает нарастающая в Америке олигархия. Об этом сказал американский президент Джо Байден в своём прощальном обращении к гражданам, которое транслировалось на официальном YouTube-канале Белого дома.

«Сегодня в Америке формируется олигархия. Её значительное богатство, мощь и влияние ставят под угрозу нашу демократию», — подчеркнул он.

Кроме этого, олигархия представляет опасность для наших основных прав и свобод, добавил пока ещё действующий президент.