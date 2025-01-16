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Регион
16 января, 02:20

Байден заявил об угрозе демократии США со стороны олигархии

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArChe1993

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArChe1993

Демократии Соединённых Штатов угрожает нарастающая в Америке олигархия. Об этом сказал американский президент Джо Байден в своём прощальном обращении к гражданам, которое транслировалось на официальном YouTube-канале Белого дома.

«Сегодня в Америке формируется олигархия. Её значительное богатство, мощь и влияние ставят под угрозу нашу демократию», — подчеркнул он.

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Кроме этого, олигархия представляет опасность для наших основных прав и свобод, добавил пока ещё действующий президент.

В прощальной речи Байден обошёл стороной вопрос отношений с Россией. Вместо этого он сосредоточился на продвижении достижений своей администрации. Глава Белого дома отметил успехи США в соревновании с Китаем, заявив, что Америка должна занимать передовые позиции в сфере искусственного интеллекта, не уступая их КНР.

Лия Мурадьян
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