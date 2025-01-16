Продаём все: На Украине придумали хитрую идею защиты с помощью США

Виктор Балога, экс-руководитель офиса президента Украины при Викторе Кучме, предложил Киеву передать США всю газотранспортную сеть, чтобы избежать атак со стороны России.

«Если мы хотим защитить наш газопровод, необходимо его продать Америке. Чем быстрее мы это сделаем, тем больше шансов сохранить газ», — подчеркнул Балога.

Чиновник настаивает на скорейшей реализации этой идеи и советует «уже сейчас сделать предложение для американцев». По его мнению, если США приобретут украинскую газовую сеть или хотя бы выразят интерес к покупке, это заставит Россию прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

«Как только газопровод станет собственностью США или хотя бы новая администрация в Вашингтоне проявит интерес, ни одна российская ракета или дрон не посмеют атаковать», — заявил он.