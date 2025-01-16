Лукашенко заявил о необходимости строительства второй АЭС в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что стране необходима вторая атомная электростанция. Соответствующее заявление политик сделал во время посещения Минского городского технопарка.
«Всё больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС», — приводит его слова БелТА.
Отмечается, что в Белоруссии наблюдается значительный рост спроса на электроэнергию как в промышленности, так и среди населения. В частности, растёт количество электромобилей.
Первая атомная электростанция в Белоруссии (БелАЭС), расположенная в Гродненской области вблизи города Островец, была возведена по типовому проекту «АЭС-2006», разработанному в России. В 2020 году её ввели в эксплуатацию. Ранее в прессе появлялась информация о том, что белорусские власти рассматривают возможность строительства второй атомной электростанции в стране. Лукашенко поддержал эту идею и обозначил возможное место для новой станции, предположив, что она может быть построена восточнее Могилёва. По его словам, источником финансирования строительства может стать экономия кредитных средств.
ТАСС / EPA