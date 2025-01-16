Лукашенко заявил о необходимости строительства второй АЭС в Белоруссии

Отмечается, что в Белоруссии наблюдается значительный рост спроса на электроэнергию как в промышленности, так и среди населения. В частности, растёт количество электромобилей.

Первая атомная электростанция в Белоруссии (БелАЭС), расположенная в Гродненской области вблизи города Островец, была возведена по типовому проекту «АЭС-2006», разработанному в России. В 2020 году её ввели в эксплуатацию. Ранее в прессе появлялась информация о том, что белорусские власти рассматривают возможность строительства второй атомной электростанции в стране. Лукашенко поддержал эту идею и обозначил возможное место для новой станции, предположив, что она может быть построена восточнее Могилёва. По его словам, источником финансирования строительства может стать экономия кредитных средств.