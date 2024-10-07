Почти 64% казахстанцев проголосовали за строительство АЭС, сообщил ЦИК
ЦИК опубликовал предварительные итоги референдума об АЭС в Казахстане
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана опубликовала предварительные итоги референдума о строительстве в республике атомной электростанции. Всего в голосовании приняли участие 7 820 204 человека, что равно 63,66% избирателей.
«Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 5 561 937 человек или 71,12%», — говорится в сообщении.
Голосование на референдуме по строительству атомной электростанции в Казахстане завершилось 6 октября. Явка на участки составила более 50%, что позволило признать референдум состоявшимся. Проект строительства предполагает возведение АЭС в селе Улькен на побережье озера Балхаш. Президент Касым-Жомарт Токаев уже заявил, кто, по его мнению, должен возводить объект.
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