Референдум о строительстве АЭС в Казахстане признан состоявшимся

В Казахстане признали состоявшимся референдум о строительстве атомной электростанции (АЭС). Явка превысила 50%, сообщила член Центральной комиссии референдума Сабила Мустафина.

«В общем по стране на 14:00 (12:00 мск) получили бюллетени 6 339 425 граждан, что составляет 51,77% от числа, включённых в списки голосования», — сказала она на брифинге.

По законам страны, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие половины избирателей. Наиболее высокая явка зафиксирована в Туркестанской области (67,38%). Самая низкая — в крупнейшем городе страны Алма-Ате (16,91%). При этом в Алма-Атинской области, где планируется построить атомную станцию, явка гораздо выше — 59,32%.