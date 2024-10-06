Референдум о строительстве АЭС в Казахстане признан состоявшимся
В Казахстане признали состоявшимся референдум о строительстве атомной электростанции (АЭС). Явка превысила 50%, сообщила член Центральной комиссии референдума Сабила Мустафина.
«В общем по стране на 14:00 (12:00 мск) получили бюллетени 6 339 425 граждан, что составляет 51,77% от числа, включённых в списки голосования», — сказала она на брифинге.
По законам страны, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие половины избирателей. Наиболее высокая явка зафиксирована в Туркестанской области (67,38%). Самая низкая — в крупнейшем городе страны Алма-Ате (16,91%). При этом в Алма-Атинской области, где планируется построить атомную станцию, явка гораздо выше — 59,32%.
Для принятия положительного решения, необходимо, чтобы за строительство АЭС проголосовало более 50%. Центральная комиссия сообщит об итогах референдума в течение семи дней. Голосование продлится до 20:00. При одобрении строительства станцию возведут в селе Улькен на побережье озера Балхаш. Проект потребует финансирование в размере 11,2 миллиарда долларов, строительство могут завершить в 2035 году. Президент страны Касым-Жомарт Токаев считает, что возводить АЭС должен международный консорциум.
Shutterstock / FOTODOM / hxdyl