В Польше разгорелся скандал из-за строительства американской АЭС рядом с советской

Жители округа Хочево на севере Польши (Поморское воеводство) возмутились планами по строительству трёх ядерных реакторов американской энергетической компании Westinghouse на берегу Балтийского моря — в 16 километрах от руин советской АЭС. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Газета отмечает, что это будет первая действующая атомная станция на территории Польши, на её строительство потратят более 35 миллиардов долларов. В частности, уже начались работы по вырубке деревьев для исследования грунта — выдержит ли он вес реакторов. Избранный глава района Хочево и уроженец деревни Слайшево, где будет построен объект, Ярослав Бах выступил против установки реакторов. По его словам, их необходимо разместить в другом месте. Группа местных активистов SOS Baltic также считает, что атомная электростанция не послужит на благо жителей.

Тем временем отвечающий за проект чиновник Мачей Бандо заявил, что АЭС будет построена. По его словам, станция «принесёт гигантскую выгоду местным жителям». Как минимум речь идёт о налоговых отчислениях.