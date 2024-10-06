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6 октября, 06:09

Токаев считает, что АЭС в Казахстане должен строить международный консорциум

Касым-Жомарт Токаев. Обложка © ТАСС / POOL / Cергей Савостьянов

Касым-Жомарт Токаев. Обложка © ТАСС / POOL / Cергей Савостьянов

Если строительство атомной электростанции в Казахстане будет одобрено по итогам республиканского референдума, этим должен заняться международный консорциум. Такое заявление в беседе с журналистами сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, также принявший участие в голосовании.

«Правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. Но моё личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями», — сказал он.

Референдум, на котором местное население будет принимать решение о строительстве АЭС, проходит сегодня, 6 октября. Мероприятие посчитают состоявшимся лишь в том случае, если в нём примут участие не менее 50% граждан, внесённых в списки избирателей.

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Напомним, разговоры о потенциальном строительстве АЭС в Казахстане ведутся с 2019 года, когда президент РФ Владимир Путин предложил вариант её строительства с учётом российских технологий. Позднее Кабмин РФ поручил Минэнерго утвердить с Казахстаном соглашение о постройке угольных теплоэлектростанций в трёх города.

Мария Любицкая
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