Токаев считает, что АЭС в Казахстане должен строить международный консорциум

Если строительство атомной электростанции в Казахстане будет одобрено по итогам республиканского референдума, этим должен заняться международный консорциум. Такое заявление в беседе с журналистами сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, также принявший участие в голосовании.

«Правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. Но моё личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями», — сказал он.

Референдум, на котором местное население будет принимать решение о строительстве АЭС, проходит сегодня, 6 октября. Мероприятие посчитают состоявшимся лишь в том случае, если в нём примут участие не менее 50% граждан, внесённых в списки избирателей.