Россия и Казахстан подпишут договор о строительстве трёх ТЭЦ
Кабмин РФ поручил Минэнерго утвердить с Казахстаном соглашение о постройке угольных теплоэлектростанций в трёх городах, сообщается в распоряжении правительства.
"Поручить Минэнерго России с участием МИД России провести переговоры с казахстанской стороной и по достижении договорённости подписать от имени Правительства Российской Федерации указанное соглашение", — сказано в тексте документа.
К распоряжению приложен проект договорённости между правительствами РФ и Казахстана о строительстве угольных ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.
Ранее власти Казахстана ограничили движение транспорта на границе с Россией из-за обильных паводков. В нескольких районах Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Улытауской областей объявлен режим ЧС местного масштаба.
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