Россия и Казахстан подпишут договор о строительстве трёх ТЭЦ

Кабмин РФ поручил Минэнерго утвердить с Казахстаном соглашение о постройке угольных теплоэлектростанций в трёх городах, сообщается в распоряжении правительства.

"Поручить Минэнерго России с участием МИД России провести переговоры с казахстанской стороной и по достижении договорённости подписать от имени Правительства Российской Федерации указанное соглашение", — сказано в тексте документа.

К распоряжению приложен проект договорённости между правительствами РФ и Казахстана о строительстве угольных ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.