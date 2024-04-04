Регион

Уведомления отключены

4 апреля, 19:12

Россия и Казахстан подпишут договор о строительстве трёх ТЭЦ

Кабмин РФ поручил Минэнерго утвердить с Казахстаном соглашение о постройке угольных теплоэлектростанций в трёх городах, сообщается в распоряжении правительства.

"Поручить Минэнерго России с участием МИД России провести переговоры с казахстанской стороной и по достижении договорённости подписать от имени Правительства Российской Федерации указанное соглашение", — сказано в тексте документа.

К распоряжению приложен проект договорённости между правительствами РФ и Казахстана о строительстве угольных ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

Крупнейший банк Казахстана прекратил обслуживать карты "Мир"
Крупнейший банк Казахстана прекратил обслуживать карты "Мир"

Ранее власти Казахстана ограничили движение транспорта на границе с Россией из-за обильных паводков. В нескольких районах Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Улытауской областей объявлен режим ЧС местного масштаба.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
  • Новости
  • Россия
  • Казахстан
  • Минэнерго РФ
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров