Глава Минэнерго Казахстана: В этом году нет нужды резервировать бензин в РФ

Каждый год на осень Казахстан резервирует около 50-70 тысяч тонн топлива на территории РФ, но сейчас у республики отсутствует такая потребность. Об этом рассказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

«Мы <...> даём возможность операторам импортировать при необходимости данные объёмы в случае отсутствия в смысле наличия дефицита... Сейчас этой потребности нет», — сказал Саткалиев.