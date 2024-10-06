Глава Минэнерго Казахстана: В этом году нет нужды резервировать бензин в РФ
Каждый год на осень Казахстан резервирует около 50-70 тысяч тонн топлива на территории РФ, но сейчас у республики отсутствует такая потребность. Об этом рассказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
«Мы <...> даём возможность операторам импортировать при необходимости данные объёмы в случае отсутствия в смысле наличия дефицита... Сейчас этой потребности нет», — сказал Саткалиев.
Недавно российское правительство продлило запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2024 года. Ограничения не коснутся международных межправительственных соглашений, включая государства из Евразийского союза, а также на топливо, которое резиденты страны вывозят для личного пользования и для оказания гуманитарной помощи.
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