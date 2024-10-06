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6 октября, 16:46

Голосование на референдуме по строительству АЭС в Казахстане завершилось

В Казахстане подошло к концу голосование на республиканском референдуме о возможности строительства атомной электростанции (АЭС). Больше десяти тысяч участков закрыли в 20:00 (18:00 по московскому времени).

Также голосование проводилось для граждан Казахстана, которые проживают за границей. Было организовано 74 участка в 59 странах, в том числе в России. Свой голос можно было отдать в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске. При этом участки ещё работают до 20:00 (по московскому времени).

Заместитель главы МИД Казахстана Роман Василенко отметил, что за границей на участках проголосовали 7 358 граждан республики, явка составила 59,79%. В самом Казахстане, по состоянию на 18:00 по местному времени (16:00 по московскому) явка составила 61,56%, проголосовали порядка 7,5 миллиона человек.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Казахстане признали состоявшимся референдум о строительстве АЭС, явка превысила 50%. Итоги референдума будут оглашены в течение семи дней. При одобрении строительства станцию возведут в селе Улькен на побережье озера Балхаш. Проект потребует финансирование в размере 11,2 миллиарда долларов, строительство могут завершить в 2035 году. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что возводить АЭС должен международный консорциум.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / zhangyang13576997233

Дарья Нарыкова
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