Голосование на референдуме по строительству АЭС в Казахстане завершилось

В Казахстане подошло к концу голосование на республиканском референдуме о возможности строительства атомной электростанции (АЭС). Больше десяти тысяч участков закрыли в 20:00 (18:00 по московскому времени).

Также голосование проводилось для граждан Казахстана, которые проживают за границей. Было организовано 74 участка в 59 странах, в том числе в России. Свой голос можно было отдать в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске. При этом участки ещё работают до 20:00 (по московскому времени).

Заместитель главы МИД Казахстана Роман Василенко отметил, что за границей на участках проголосовали 7 358 граждан республики, явка составила 59,79%. В самом Казахстане, по состоянию на 18:00 по местному времени (16:00 по московскому) явка составила 61,56%, проголосовали порядка 7,5 миллиона человек.