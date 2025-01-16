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Регион
16 января, 10:33

Лукашенко: Демонтаж названий городов Минска и Москвы не сотрёт подвиг народа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина не сможет предать забвению подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны, несмотря на прилагаемые к этому усилия. Так политик прокомментировал журналистам демонтаж киевскими властями надписей Минск и Москва на Аллее городов-героев.

«Им не стереть подвиг нашего народа», — ответил Лукашенко на соответствующий вопрос, президента цитирует агентство БелТА.

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Напомним, в конце 2024 года Музей истории Украины во Второй мировой войне, который расположен в Киеве, демонтировал названия Москвы и Минска на аллее городов-героев. Снос памятников начался в 2015 года из-за решения киевских властей начать декоммунизацию. Очередной демонтаж объясняется «исторической необходимостью».

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ТАСС / Кристина Кормилицына

Татьяна Миссуми
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