Лукашенко: Демонтаж названий городов Минска и Москвы не сотрёт подвиг народа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина не сможет предать забвению подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны, несмотря на прилагаемые к этому усилия. Так политик прокомментировал журналистам демонтаж киевскими властями надписей Минск и Москва на Аллее городов-героев.

Напомним, в конце 2024 года Музей истории Украины во Второй мировой войне, который расположен в Киеве, демонтировал названия Москвы и Минска на аллее городов-героев. Снос памятников начался в 2015 года из-за решения киевских властей начать декоммунизацию. Очередной демонтаж объясняется «исторической необходимостью».