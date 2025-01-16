Клиенты не досчитались уже 100 млн рублей в своих ячейках депозитария в Сочи

В Сочи выросло количество клиентов, которые лишились денег, оставив их на хранение в ячейках в многофункциональном депозитарном центре на ул. Войкова. Сейчас уже 17 россиян обратились в полицию по факту кражи средств, общая сумма ущерба достигла 100 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

По предварительным данным, деньги начали «исчезать» из ячеек ещё в прошлом году. При этом где-то грабители даже оставили часть суммы. Полиция уже изъяла видеозаписи и изучает их. Обнаружить кражу денег удалось лишь сейчас, потому что воры не взламывали ячейки, а вскрывали их штатными ключами. По данным из открытых источников, депозитарный центр в Сочи имел в штате всего одного сотрудника, а уставный капитал составлял 50 тысяч рублей.