Миллионы рублей загадочно исчезли из ячеек депозитария в Сочи

В Сочи горожане пожаловались на пропажу денег из арендованных ими ячеек в многофункциональном депозитарном центре. Полиция начала проверку по факту пропажи 6,5 млн, сейчас предстоит выяснить точное количество пострадавших, которые лишились своих средств. Об этом пишет МВД по Краснодарскому краю.

В Сочи идёт проверка по факту пропажи денег в депозитарии. Видео © Telegram / 23МВД

«В отдел полиции Центрального района города-курорта обратились граждане с сообщением о том, что из арендованных ими ячеек пропали крупные суммы денежных средств. Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Проводится проверка», — уточнили в ведомстве.

Одна из потерпевших рассказала местным СМИ, что 13 января пришла в депозитарий за деньгами. Всего, по словам женщины, она хранила в ячейке более шести миллионов рублей на покупку квартиры. При вскрытии сейфа денег не оказалось. Пострадавшая призналась, что всегда считала банковскую ячейку безопасным способом хранения финансов. Однако сейчас служба безопасности финансового учреждения разводит руками и не знает, как мошенники могли обчистить ячейки.