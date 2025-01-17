На следующей неделе ждут укрепления курса рубля. До какой отметки может опуститься доллар Следующая неделя будет богата на события, от которых зависит дальнейший вектор движения курса валют. Сколько будет стоить рубль? 16 января, 21:15 Экономисты дали прогноз курса валют на следующую неделю. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

С начала года рубль к корзине основных валют в среднем ослаб на процент. При условии что на днях были обширные санкции против нефтяников, это совсем немного и относится скорее к биржевому шуму.

— Волатильность валютных пар относительно низкая, участники рынка в раздумьях. 20 января в США состоится инаугурация Дональда Трампа, с его фигурой связаны определённые надежды на изменения отношений. В курсе рубля есть геополитическая риск-премия, и если реально будет послабление на внешнем контуре, то рубль однозначно отреагирует ростом, а инвалюты закономерно снизятся. Но пока в этом много неопределённости, и в базовом сценарии до конца января курсы останутся примерно на текущих уровнях: юань под 14, доллар немногим выше 100, евро над 105, — отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его словам, поддержать курс рубля способны продажи валюты от ЦБ по бюджетному правилу, скачок сырьевых цен на максимумы лета 2024 года и приближающийся январский налоговый период.

— Анализируя ситуацию на валютном рынке, ожидаю, что на следующей неделе (20–24 января 2025 года) рубль продолжит торговаться в относительно стабильном диапазоне. Мои расчёты показывают, что курс доллара будет находиться в коридоре 102,00–105,50 рубля, евро — 104,50–108 рублей, а юань — 13,30–14,40 рубля, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Что касается влияния инаугурации Трампа на российский рынок, аналитик считает, что ожидания участников рынка излишне оптимистичны. Процесс снятия санкций значительно сложнее, чем может показаться. Даже если у Трампа будет такое намерение, ему потребуется одобрение Конгресса для отмены большинства санкций. Учитывая текущий состав Конгресса США и сложившуюся политическую ситуацию, быстрых изменений ждать не стоит.

— Относительно возможных действий новой администрации США: наиболее вероятным сценарием видится выборочное смягчение санкций в тех областях, где это отвечает экономическим интересам США — например, в металлургическом секторе или энергетике. Однако это будет постепенный процесс, требующий серьёзных переговоров и уступок с обеих сторон, — пояснил Владислав Антонов.

На следующей неделе, по его словам, также стоит внимательно следить за динамикой нефтяных цен, которые остаются важным фактором для рубля. При этом заявления о планах США увеличить добычу нефти и новые санкции против нефтяного сектора создают дополнительное давление на нефтяные котировки, что косвенно может повлиять на курс рубля.

— Ситуация с рублём может исправиться, если уменьшить влияние главного, на наш взгляд, фактора снижения российской валюты. Это обеспечение условий для увеличения денежной разницы между экспортом и импортом. В условиях нефтяных санкций это непросто, но возможно — к примеру, за счёт роста экспорта в страны ЕАЭС как сырья, так и готовой продукции, — отметил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

На следующей неделе ожидается стабилизация курса рубля в диапазоне 100–110 рублей за доллар. Это связано с уменьшением спроса на импорт после праздничного сезона, что снижает давление на валютный рынок. Такой прогноз сделал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Рубль с открытия недельной торговой сессии находится под давлением после введения новых санкций Запада на нефтегазовый сектор России. Вполне вероятно, что евро останется в коридоре 102–108 рублей, а юань — на уровнях 13,50–14,50. Такой прогноз сделал начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев.

— Дальнейшая динамика по рублю во многом будет зависеть от первых решений Трампа, принятых в качестве президента США (изменений обещано более ста в течение первого дня правления). То есть насколько его действия совпадут с обещаниями. Известны намерения Трампа обрушить нефтяной рынок, чтобы ухудшить наполняемость российского бюджета. У этого плана множество недостатков, так как низкие цены ударят по добытчикам сланцевой дорогой нефти, но в моменте нефтяные котировки могут отреагировать резким снижением цен, а следовательно, падением курса рубля как валюты страны-экспортёра, — рассказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Также, по его словам, интересны ближайшие решения Федрезерва в области смягчения денежно-кредитной политики. При активном снижении ставок американцами позиции доллара могут ослабнуть по отношению к другим национальным валютам.

Во многом, считает Олег Калманович, в паре рубль / доллар курсы в ближайшую неделю будут зависеть именно от доллара. В частности, если Трамп подпишет закон о создании национального резерва в биткоинах (это был важный момент в предвыборных обещаниях), то могут пошатнуться позиции самой американской валюты. У доллара появится альтернатива, одобряемая на государственном уровне.

Авторы Нина Важдаева