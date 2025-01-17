Секреты Дональда Трампа. За что он платил жене Клинтона, что узнала чешская разведка, как ему помогло ФБР Если приглядеться к биографии Дональда Трампа, то кажется, что он самый что ни на есть системный политик в США, готовый работать и на республиканцев, и на демократов. 16 января, 21:20 Избранный президент США Дональд Трамп. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker, brwen

Как чехословацкие разведчики завели досье на Трампа

Дональд Трамп попал под наблюдение чехословацкой тайной полиции в 1977 году, сразу как женился на эмигрантке из Моравии Иване Зельничковой.

— Она вышла замуж за кого-то очень важного в Америке, — поспешила сообщить «куда надо» оставшаяся в Чехословакии семья Зельничковой.

Досье на Трампа копилось пятнадцать лет, пока не распался брак. По нему работали четыре агента Службы госбезопасности ЧССР с позывными Мирек, Лангер, Любош и Ярда. Плюс надёжным информатором стал тесть — Милош Зельничек. Агентурные доклады ждали своего часа долго, до осени 2018 года. Опубликовал их чешский либеральный журнал Respekt, а растиражировала британская газета The Guardian.

Ивана и Дональд Трампы с отцом Иваны Милошем Зельничком в 1988 году. Слева — Дональд Трамп – младший. Фото © Getty Images / Ron Galella

Почему Трамп отказался от участия в выборах

В январе 1988 года чехословацкая агентура внесла в досье интересную информацию, переданную отцом Иваны. Дочь пожаловалась родителю, что на её мужа Дональда Трампа очень сильно давят с целью выдвижения его кандидатуры на пост президента США.

— Он [Трамп] смог отказаться из-за своего молодого возраста. Он хочет баллотироваться на пост президента как политически независимый человек. Он не является членом демократов или республиканцев, хотя обе партии пытаются заполучить его в свои ряды, — такую информацию собрали агенты.

Как известно, независимый кандидат в США однажды был. Это случилось на президентских выборах 1992 года. Но третьей силой стал не Дональд Трамп, а миллиардер Росс Перо, набравший беспрецедентные для беспартийного политика 19% голосов. Победить ему не удалось, но он, по некоторым данным, смог забрать голоса республиканца Джорджа Буша – старшего, позволив победить демократу Биллу Клинтону.

На выборах 1996 года, видимо, уже ненужный и потому не допущенный до теледебатов Росс Перо провалился. После чего канул как политик в Лету. Есть мнение, что Росс Перо — прототип Трампа.

Росс Перо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Joseph Sohm

Каких политиков спонсировал Трамп

От чехословацких агентов стало известно, что Дональд Трамп входил в избирательный штаб 39-го президента США демократа Джимми Картера, защищая последнего от медийных нападок со стороны республиканца Рональда Рейгана. По этим данным можно сделать вывод, что речь о президентских выборах 1980 года, которые Картер разгромно проиграл.

По данным спецслужб, Трамп также финансово поддерживал и последующих кандидатов в Белый дом. Причём особенно ему пришлось потратиться на выборы 1988 года, в которых он отказался участвовать. Дональд выделил десятки тысяч долларов одновременно и республиканцу Бушу-старшему, и его сопернику – демократу Майклу Дукакису.

На самом деле так далеко копать не нужно. В 2015 году американское издание Politico опубликовало статью, как Трамп спонсировал… Хиллари Клинтон.

— Этот бизнес-магнат, решивший поучаствовать в выборах, годами искусно играл за обе стороны и был особенно дружелюбен — в финансовом и личном плане — с Хиллари Клинтон, — написали журналисты.

Как выяснилось, Клинтон (на тот момент сенатор штата Нью-Йорк) регулярно получала пожертвования от Трампа и от его сына в 2002–2007 годах. Причём это не какая-то секретная информация. Это данные из государственных американских источников. Миллиардер также выделял свыше ста тысяч долларов фонду Клинтон. Ещё одним признаком близости двух политиков стало то, что Хиллари присутствовала на свадьбе Трампа с его нынешней женой Меланией.

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, Evan El-Amin

Как ФБР помогло Трампу прийти к власти

За месяц до президентских выборов 2016 года Дональд Трамп не имел никаких шансов против Хиллари Клинтон. Республиканца зло высмеивали из каждого американского утюга: от доилоновского «Твиттера» до мультсериалов «Южный парк» и «Симпсоны». Демократке же, напротив, клялся в верности голливудский олимп, а Мадонна обещала оральный секс её избирателям.

Но за одиннадцать дней до голосования директор ФБР возобновил «дело писем Клинтон» и тем самым перевернул все расклады. Оказалось, кандидатка в президенты не просто вела переписку государственной важности через уязвимую частную почту.

Слева — Энтони Винер, экс-конгрессмен, пользовавшийся сервером Клинтон. Справа — Хума Абедин, уже бывшая его жена, известная тем, что проработала личной помощницей Хиллари Клинтон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sky Cinema

Всплыло, что тем же сервером для рассылки пикантных снимков несовершеннолетним пользовался муж её ближайшей помощницы. Чаша весов качнулась — и Трамп победил.

Когда он произносил триумфальную речь, то отдельно поблагодарил неких the Secret Service people, что можно перевести как «сотрудники спецслужб».

Неожиданная победа миллиардера быстро обросла конспирологическими версиями. Одна из самых распространенных, что в президентское кресло Дональда Трампа привело глубинное государство — пресловутые триста семей, которые, согласно конспирологам, управляют США и для которых республиканцы — это правая рука, а демократы — левая.





Авторы Пётр Егоров