Байдену понадобилась подушка на стул для выступления перед нацией
NYP: Байден попросил подушку на стул, готовясь к своей прощальной речи
Джо Байден. Обложка © Х / ImMeme0
Президент США Джо Байден не смог стоять во время своей прощальной 18-минутной речи и попросил подушку, которую положил на стул. Об этом пишет газета New York Post. В публикации отмечается, что рядом с политиком стоял небольшой столик, где были салфетки и стакан воды, однако его разместили так, чтобы он не попадал на глаза зрителям.
«Ему нужна вся поддержка, которую он может получить. Байден сидел на подушке... во время 18-минутной прощальной речи», — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, выступая с прощальной речью к нации, не затронул тему российско-американских отношений. Вместо этого американский лидер акцентировал внимание на достижениях своей администрации. Он заявил, что его команда разработала и согласовала план действий по Газе, а также отметил укрепление НАТО и сохранение «свободной Украины».