Байдену понадобилась подушка на стул для выступления перед нацией

Президент США Джо Байден не смог стоять во время своей прощальной 18-минутной речи и попросил подушку, которую положил на стул. Об этом пишет газета New York Post. В публикации отмечается, что рядом с политиком стоял небольшой столик, где были салфетки и стакан воды, однако его разместили так, чтобы он не попадал на глаза зрителям.