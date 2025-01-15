Захарова сочла заключительную речь Байдена разоблачением о главных злодеяниях США миру

Действующий американский лидер Джо Байден в заключительной речи о проблемах внешней политики США рассказал, как и кому США сделали хуже. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отмечая хвастовство главы Белого дома о том, что страна якобы укрепила позиции в глобальной гонке за мировое лидерство.

«Чем гордился Байден? Он с цифрами, с фактами, – как они это преподносили – рассказал, как в разных частях света стало хуже от них [США]. Серьёзно сказать о том, что его фраза, что «Украине когда-то будет лучше, что они такие основы заложили, что обязательно когда-то будет лучше», мы понимаем, что это просто издевательски звучит. Но вся его речь была о том, как они сделали миру хуже, и кто и как от них пострадал», – заметила Захарова в эфире радио Sputnik.

Сами США же это называют возмездием, говорит представитель МИДа. По её словам, Байден так и не смог объяснить, что в качестве основного зерна своего пребывания у власти он преподнёс американскому народу и всему миру. Но ему удалось рассказать о том, как США вредили другим странам.

Дипломат сравнила речь Байдена с пресс-конференцией главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Разность подходов двух стран заключается в том, что Россия находится в поиске «опций для того, чтобы сеять не плохое, злое и разрушительное, а доброе, созидательное и человечное», заключила она.