Пушков предрёк Трампу борьбу за «душу Америки»
Пушков: Трампа ждёт борьба за Голливуд с назначением Сталлоне, Гибсона и Войта
Руководитель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков уверен, что новоизбранному президенту США Дональду Трампу предстоит сложная задача — завоевать Голливуд, представляющий собой «душу Америки». Об этом сенатор написал в Telegram-канале.
Он уточнил, что Голливуд играет ключевую роль в формировании современного американского менталитета, и Трамп понимает это.
«Борьба за душу Америки», как сказал сам Трамп, будет серьёзной», — отметил Пушков.
Также он добавил, что намерение Трампа назначить Сталлоне, Гибсона и Войта специальными представителями перевернёт привычный для Голливуда порядок, погрязшего в эксцессах и безнаказанности.
«Ни один из трёх посланников Трампа не фигурирует в известных списках рэпера Пи Дидди и не участвовал в его вечеринках. Все они — убеждённые консерваторы, верящие в бинарность полов», — подчеркнул Пушков.
Стоит напомнить, что Дональд Трамп объявил о назначении звёзд кино Джона Войта, Сильвестра Сталлоне и Мэла Гибсона в качестве своих спецпосланников в Голливуде. Трамп выразил гордость этим решением, заявив, что актёры помогут восстановить индустрию.
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