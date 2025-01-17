Пушков предрёк Трампу борьбу за «душу Америки»

Руководитель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков уверен, что новоизбранному президенту США Дональду Трампу предстоит сложная задача — завоевать Голливуд, представляющий собой «душу Америки». Об этом сенатор написал в Telegram-канале.

Он уточнил, что Голливуд играет ключевую роль в формировании современного американского менталитета, и Трамп понимает это.

«Борьба за душу Америки», как сказал сам Трамп, будет серьёзной», — отметил Пушков.

Также он добавил, что намерение Трампа назначить Сталлоне, Гибсона и Войта специальными представителями перевернёт привычный для Голливуда порядок, погрязшего в эксцессах и безнаказанности.

«Ни один из трёх посланников Трампа не фигурирует в известных списках рэпера Пи Дидди и не участвовал в его вечеринках. Все они — убеждённые консерваторы, верящие в бинарность полов», — подчеркнул Пушков.