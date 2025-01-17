Отбывающий пожизненное лидер банды «Волки» сыграл свадьбу в колонии и взял фамилию жены

Последний лидер банды «Тверские волки», отбывающий пожизненный срок за убийства в составе ОПГ, женился в исправительной колонии и взял фамилию супруги. По информации SHOT, Александр Осипов, известный как Младший волк, таким образом пытается отстраниться от прошлого перед предстоящими слушаниями.

Как пишет телеграм-канал, 47-летний Осипов вступил в брак в ИК-6 «Снежинка» в Хабаровском крае. Теперь он носит имя Александр Ширшов.

Александр Осипов и его супруга. Фото © SHOT

Избранницей осуждённого стала 39-летняя жительница посёлка Троицкий из Свердловской области. О ней известно немного: работала секретарём в местных судах и имеет долги по кредитам. Их связь началась, когда Осипов пребывал в ИК-56 «Чёрный беркут» в Ивделе. Там невеста навещала заключённого и приносила передачи. После этапа в «Снежинку» через два года они решили пожениться.

В настоящее время Александр Ширшов находится под стражей в СИЗО-1 в Твери. Вскоре он предстанет перед судом по делу об убийстве Михаила Круга, где встретится с бывшим напарником из ОПГ — Александром Агеевым, известным как Стрелок.