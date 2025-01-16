Земли члена банды «Цапков» Вячеслава Цеповяза продали за 2,5 млрд рублей

В рамках банкротства члена банды «Цапков» Вячеслава Цеповяза прошёл аукцион по продаже его земель. Однако, несмотря на проведение открытых торгов, земельные участки были куплены за стартовую цену в 2,5 млрд рублей единственным покупателем — ООО «Торговый Дом «Мельник» из Москвы. Информация есть на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Аукцион, назначенный в декабре 2024 года, включал в себя 94 лота. Вместе с земельными участками в Кущевском и Славянском районах, выставили на продажу компанию ООО ОПХ «Слава Кубани», оцененную в 2,5 млрд рублей. Заявки для участия принимали до 15 января 2025 года, а сами торги были запланированы на 16 января.

Дмитрий Андреев, финансовый управляющий Вячеслава Цеповяза, указал в отчёте по итогам аукциона, размещённом в реестре, что ООО «Торговый Дом «Мельник» стал единственным участником. Другие претенденты не были допущены к торгам, так как не смогли предоставить подтверждение оплаты задатков.

История банды «Цапков» стала известной в ноябре 2010 года после массового убийства в станице Кущевская Краснодарского края. Тогда было убито 12 человек, среди которых четверо детей, в доме местного предпринимателя. В ходе расследования арестовали 14 подозреваемых, включая лидера группы Сергея Цапка и его помощника Вячеслава Цеповяза. В итоге Цапок и несколько его соратников получили по 20 лет лишения свободы.