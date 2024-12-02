Земли члена банды «Цапков» Вячеслава Цеповяза выставили на торги

Земельные участки, принадлежащие участнику преступной группировки «Цапков» Вячеславу Цеповязу, выставлены на аукцион. По информации SHOT, стартовая цена лота составляет 2 520 081 057 руб.

Лот включает в себя 94 объекта собственности Цеповяза, среди которых есть земли в поселке Садовый. Эти участки находятся в собственности должника и охватывают 100% доли компании ООО «Опытно-производственное хозяйство «Слава Кубани». Земли могут использоваться в сельском хозяйстве, а их площади варьируются от 60 тысяч до более 1 миллиона квадратных метров. Однако на многие из этих участков установлен арест.

Аукцион, на котором будут продаваться земли Цеповяза, запланирован на 16 января. Задаток составляет 20% от стартовой цены лота, а шаг торгов — 5%.

В ноябре 2010 года стало известно о банде «Цапков» после массового убийства в станице Кущёвской в Краснодарском крае. В результате нападения погибли 12 человек, включая четырёх детей, в доме местного предпринимателя. Суд арестовал 14 подозреваемых в этом преступлении, среди которых оказались лидер банды Сергей Цапок и его ближайший компаньон Вячеслав Цеповяз. В конечном итоге Цапок и некоторые другие обвиняемые получили 20 лет лишения свободы.