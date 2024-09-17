Тюремные пиры с икрой и крабами подкосили здоровье Цеповяза из банды «Цапков»

Члена краснодарской банды «Цапков» Вячеслав Цеповяз перевели в ИК-26 Волгоградской области на фоне проблем со здоровьем, которые преследуют его после скандального пиршества в амурской колонии в 2018 году. Об этом сообщает Mash.

Ещё до тюрьмы у 50-летнего бандита, осуждённого за тяжкие преступления, был целый букет болезней: саркома, травма плеча, из-за которой рука перестала двигаться и, предварительно, отёк Квинке. Состояние Цеповяза ухудшилось в суровом климате Амурской области, где он изначально отбывал срок. Из-за этого заключённый долгое время просил перевести его поближе к дому, на юг страны. Так, собственно он и оказался в Волгоградской области.

Адвокат Цеповяза рассказал телеграм-каналу, что со здоровьем «Цапка» дела плохи. Шесть лет назад, после скандала с поеданием крабов, шашлыков и красной икры в колонии, за Вячеславом ужесточили надзор. С того же времени, по словам юриста, у Цеповяза ухудшилось самочувствие. В частности, после поедания морских деликатесов у него сначала пошла аллергическая реакция (отёк Квинке), а затем начались осложнения, с которыми он не может справиться по сей день.