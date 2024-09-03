«Цапок» Цеповяз стал ближе к родной Кубани, составлена занятная карта его «турне»«по ИК

Член банды «Цапков» Вячеслав Цеповяз продолжает «гастролировать» по стране и приближаться к Краснодарскому краю. До родной Кущёвки осталось ещё 430 км. Сейчас он остановится в «отеле» ИК-26 в Волгоградской области. Об этом пишет SHOT .

По данным телеграм-канала, Цеповяз тоскует по дому и постоянно просит перевезти его куда-то поближе к малой родине, в Краснодарский край. В 2013-м его увезли отбывать наказание в ИК-3 в Амурской области. Прошли годы, и вот в 2019-м — этап через половину страны в ИК-6 Омска. Это всё ещё недостаточно близко к родным краям, поэтому прошения о переводе продолжались. И вот сейчас новая «хата» Цеповяза расположилась в ИК-26 Волгоградской области. За 11 лет этому «путешественнику» удалось преодолеть расстояние в 5700 километров (без учёта заезда в «отпуск» в ростовское СИЗО-1).