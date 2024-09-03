«Цапок» Цеповяз стал ближе к родной Кубани, составлена занятная карта его «турне»«по ИК
SHOT: Член банды «Цапков» Цеповяз прибыл в ИК-26 Волгоградской области
Член банды "Цапков" Вячеслав Цеповяз. Фото © ТАСС / Матыцин Валерий
Член банды «Цапков» Вячеслав Цеповяз продолжает «гастролировать» по стране и приближаться к Краснодарскому краю. До родной Кущёвки осталось ещё 430 км. Сейчас он остановится в «отеле» ИК-26 в Волгоградской области. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, Цеповяз тоскует по дому и постоянно просит перевезти его куда-то поближе к малой родине, в Краснодарский край. В 2013-м его увезли отбывать наказание в ИК-3 в Амурской области. Прошли годы, и вот в 2019-м — этап через половину страны в ИК-6 Омска. Это всё ещё недостаточно близко к родным краям, поэтому прошения о переводе продолжались. И вот сейчас новая «хата» Цеповяза расположилась в ИК-26 Волгоградской области. За 11 лет этому «путешественнику» удалось преодолеть расстояние в 5700 километров (без учёта заезда в «отпуск» в ростовское СИЗО-1).
«Миграция» Цеповяза © SHOT
Всё это время Цеповяз жаловался на здоровье — у него отсутствует левый плечевой сустав, а из-за саркомы одна рука стала короче другой на восемь сантиметров, из-за чего любая перевозка становится для него суровым испытанием.
«Отпуск» в ростовском СИЗО-1 удался на славу. Там Цеповяз вместе с экс-министром Майером кушали красную икру, смотрели телек и каждую неделю ходили в баню. Затем там произошёл захват заложников, из-за чего «Цапка» этапировали из места под солнцем.