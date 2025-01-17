Дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Юту» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити и завершилась со счётом 5:3.

Шайбами в составе победителей отметились Артемий Панарин (4-я и 60-я минуты), Артур Калиев (17), Райлли Смит (41) и Крис Крайдер (51). У проигравших отличились Матиас Маччелли (2, 9) и Логан Кули (21).

Теперь на счету Панарина 19 голов и 28 результативных передач в 42 играх сезона. Российский голкипер «Нью-Йорка» Игорь Шестёркин отразил 28 бросков. «Рейнджерс» набрали 45 очков в 44 матчах и идут на шестом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона. Защитник «Юты» Михаил Сергачёв отметился голевой передачей. Его клуб занимает шестую строчку в Центральном дивизионе, имея 43 балла.