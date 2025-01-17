Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 января, 08:33

После ДТП на Шри-Ланке в больницу доставлены 12 россиян

На Шри-Ланке автобус с россиянами попал в ДТП. Фото © Ada Derana

На Шри-Ланке автобус с россиянами попал в ДТП. Фото © Ada Derana

В результате ДТП с туристическим автобусом на Шри-Ланке пострадали 12 россиян, двое их них находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в российском посольстве.

Как рассказал РИА «Новости» глава пресс-службы посольства Герман Фёдоров, наши соотечественники направлялись на экскурсию, организованную местным туроператором. Сейчас всем им оказывается медпомощь, их сопровождают представители принимающей компании.

Напомним, утром 17 января на Шри-Ланке попал в смертельную аварию автобус с российскими туристами. Транспортное средство столкнулось с цементовозом, водитель от полученных травм погиб на месте. В момент страшного ДТП в салоне было порядка 30 туристов из России.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Шри-Ланка
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar