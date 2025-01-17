После ДТП на Шри-Ланке в больницу доставлены 12 россиян
На Шри-Ланке автобус с россиянами попал в ДТП. Фото © Ada Derana
В результате ДТП с туристическим автобусом на Шри-Ланке пострадали 12 россиян, двое их них находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в российском посольстве.
Как рассказал РИА «Новости» глава пресс-службы посольства Герман Фёдоров, наши соотечественники направлялись на экскурсию, организованную местным туроператором. Сейчас всем им оказывается медпомощь, их сопровождают представители принимающей компании.
Напомним, утром 17 января на Шри-Ланке попал в смертельную аварию автобус с российскими туристами. Транспортное средство столкнулось с цементовозом, водитель от полученных травм погиб на месте. В момент страшного ДТП в салоне было порядка 30 туристов из России.