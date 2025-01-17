После ДТП на Шри-Ланке в больницу доставлены 12 россиян

В результате ДТП с туристическим автобусом на Шри-Ланке пострадали 12 россиян, двое их них находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в российском посольстве.

Как рассказал РИА «Новости» глава пресс-службы посольства Герман Фёдоров, наши соотечественники направлялись на экскурсию, организованную местным туроператором. Сейчас всем им оказывается медпомощь, их сопровождают представители принимающей компании.