На Шри-Ланке автобус с россиянами попал в ДТП с цементовозом, 19 пострадали

На Шри-Ланке попал в смертельную аварию автобус с российскими туристами. Транспортное средство столкнулось с цементовозом, пострадали 19 человек, сообщает Ada Derana.

Авария произошла на Южном скоростном шоссе между Белиатте и Апареккой в направлении Тангалле утром 17 января. Ехавший на большой скорости автобус врезался в заднюю часть цементовоза, из-за чего в транспорте вылетели окна, а передняя часть превратилась в кучу металлолома.