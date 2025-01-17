Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 января, 05:47

На Шри-Ланке автобус с россиянами попал в ДТП с цементовозом, 19 пострадали

На Шри-Ланке автобус с россиянами попал в ДТП. Фото © Ada Derana

На Шри-Ланке автобус с россиянами попал в ДТП. Фото © Ada Derana

На Шри-Ланке попал в смертельную аварию автобус с российскими туристами. Транспортное средство столкнулось с цементовозом, пострадали 19 человек, сообщает Ada Derana.

Авария произошла на Южном скоростном шоссе между Белиатте и Апареккой в направлении Тангалле утром 17 января. Ехавший на большой скорости автобус врезался в заднюю часть цементовоза, из-за чего в транспорте вылетели окна, а передняя часть превратилась в кучу металлолома.

Водитель от полученных травм погиб на месте. В момент страшного ДТП в салоне автобуса было порядка 30 туристов из России. 19 пострадавших доставили в госпиталь в Тангалле.

Все попавшие в ДТП в Паттайе россияне живы
Все попавшие в ДТП в Паттайе россияне живы

Ранее автобус с российскими туристами протаранил иномарку на въезде в Паттайю, после чего въехал в бетонное ограждение. По предварительным данным, травмы получили 27 человек. Момент жуткого ДТП попал на видео.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Шри-Ланка
  • Путешествия и туризм
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar