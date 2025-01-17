На Шри-Ланке автобус с россиянами попал в ДТП с цементовозом, 19 пострадали
На Шри-Ланке автобус с россиянами попал в ДТП. Фото © Ada Derana
На Шри-Ланке попал в смертельную аварию автобус с российскими туристами. Транспортное средство столкнулось с цементовозом, пострадали 19 человек, сообщает Ada Derana.
Авария произошла на Южном скоростном шоссе между Белиатте и Апареккой в направлении Тангалле утром 17 января. Ехавший на большой скорости автобус врезался в заднюю часть цементовоза, из-за чего в транспорте вылетели окна, а передняя часть превратилась в кучу металлолома.
Водитель от полученных травм погиб на месте. В момент страшного ДТП в салоне автобуса было порядка 30 туристов из России. 19 пострадавших доставили в госпиталь в Тангалле.
Ранее автобус с российскими туристами протаранил иномарку на въезде в Паттайю, после чего въехал в бетонное ограждение. По предварительным данным, травмы получили 27 человек. Момент жуткого ДТП попал на видео.