Гранаты, глушилки и пакеты с кровью. 5 интересных фактов про «кадиллак» Дональда Трампа В понедельник, 20 января, вступит в должность избранный президент США Дональд Трамп. От своего предшественника Джо Байдена он унаследует не только полномочия главы государства, но и служебный Cadillac One, у которого есть своё имя The Beast («Зверь»). 18 января, 21:15 Служебным автомобилем Дональда Трампа будет Cadillac One в особом исполнении. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz Alexandros, Michailidis, Marumeiko

Эта машина вполне оправдывает своё название, поскольку по своим характеристикам она более соответствует атрибутам комфортабельного танка. «Зверь» стал служебным автомобилем американских лидеров в 2009 году в период президентства Барака Обамы. С тех пор он служит основным транспортным средством хозяев Белого дома. У «Зверя» есть особенности, которые делают его одним из самых защищённых лимузинов в мире.

Защита от любого нападения

35-й президент США Джон Кеннеди был убит выстрелом во время движения на автомобиле. В нынешних условиях это фактически невозможно, поскольку Cadillac One спроектирован так, чтобы защитить американского лидера от любого возможного нападения.

Пассажирское место в автомобиле находится внутри бронированной капсулы из титана и композитных материалов. Толщина стёкол в машине равна десяти сантиметрам, они могут выдержать выстрелы мощного оружия. На дверях размещена броня толщиной не менее 15 сантиметров. На днище машины закрепляются четыре бронированные пластины, защищающие от взрыва гранаты.

На случай применения биологического или химического оружия в машине есть функция автономной подачи кислорода в салон. Если же автомобиль по тем или иным причинам загорится, то предусмотрена функция пожаротушения.

Кроме того, в автомобиле постоянно хранятся пакеты с кровью, по своей группе совпадающей с той, что у главы государства. Это необходимо, если президенту экстренно потребуется перелить кровь. Также «Зверь» оборудован и иным медицинским оборудованием на случай, если президенту станет плохо или он потеряет сознание.

Кузов Cadillac One может выдержать взрыв гранаты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Сам автомобиль также оснащён различными видами вооружения, включая гранаты, огнестрельное оружие и так далее. Вес такого бронированного автомобиля может достигать девяти тонн. Отсюда и его сравнение с танком.

Замочные скважины в данном автомобиле отсутствуют. Открыть дверь автомобиля могут исключительно агенты секретной службы, отвечающие за управление машиной. Шины данного автомобиля нельзя пробить с помощью пули или проколоть ножом. Они покрыты кевларом, защищающим резину от подобного воздействия.

Это не Cadillac

Автомобиль президента США создан на основе пикапа. Фото © Wikipedia / Tia Dufour.

Несмотря на то что в названии «Зверя» присутствует слово Cadillac, на самом деле он практически не имеет ничего общего с данной маркой. Внешне он напоминает седан Cadillac CT6 с передней частью кузова в стиле внедорожника Escalade.

На самом же деле машина создана на основе тяжёлого пикапа. Проектированием такого автомобиля занимается секретная служба — соответственно, все характеристики «Зверя» хранятся «за семью печатями».

Такая секретность также вызвана соображениями безопасности, чтобы террористы не могли изучить характеристики автомобиля с целью планирования покушения на президента.

Ядерный чемоданчик

В служебном автомобиле президента США есть ядерная кнопка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Автомобиль президента США оснащён всеми необходимыми средствами связи со спутником Министерства обороны. Соответственно, если во время нахождения главы государства в данной машине начнётся война, то президент может отдать приказ о нанесении ядерного удара прямо из салона автомобиля.

Данная функция обеспечивает постоянную связь главы государства с внешним миром даже в случаях пребывания президента в отдалённой от Вашингтона местности.

Собственный самолёт

Автомобиль президента США имеет собственный самолёт С-17 Globemaster. Именно он используется для доставки машины в нужную точку пребывания президента.

Cadillac президента США перевозит специальный самолёт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Это позволяет оперативно привозить «Зверя» в зарубежные страны, в которых глава государства находится с официальным визитом.

Набор супергероя

В целях безопасности Cadillac One оснащён предметами ночного видения, а также специальными пушками для установки дымовой завесы и распыления слезоточивого газа.

На «Звере» устанавливаются высокочастотные передатчики, которые могут заглушить любой посторонний сигнал вокруг. Такая мера не позволит террористам активировать взрывное устройство по радиосигналу. Также «Зверь» оборудован специальными датчиками, которые могут обнаружить запуск снаряда из гранатомёта.

Авторы Альмир Хабибуллин