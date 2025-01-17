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17 января, 13:42

Франция сочла агрессивным наведение Россией ПВО на самолёт-разведчик

Лекорню: Наведение радара ПВО РФ на французский самолёт-разведчик неприемлемо

Нацеливание радаров российской противовоздушной обороны на французский разведывательный самолёт в воздушном пространстве Балтийского моря является недопустимым. Об этом сообщил министр вооружённых сил Франции Себастьен Лекорню.

«В ночь со среды на четверг французский самолёт морской разведки Atlantique 2 подвергся попытке устрашения со стороны России», — написал Лекорню у себя в социальных сетях.

Он пояснил, что самолёт осуществлял патрулирование международного воздушного пространства над Балтийским морем в рамках операций НАТО. В это время он попал в зону действия радара системы ПВО С-400.

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В то же время руководители Великобритании и Франции ведут переговоры о потенциальной отправке миротворческих контингентов на Украину после окончания военных действий. Они рассматривают возможность развёртывания британских и французских военнослужащих в роли миротворцев. Эта инициатива, как предполагается, уже обсуждалась с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Обложка ©

ТАСС / AP / Czarek Sokolowski

Александра Мышляева
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