Франция сочла агрессивным наведение Россией ПВО на самолёт-разведчик

Нацеливание радаров российской противовоздушной обороны на французский разведывательный самолёт в воздушном пространстве Балтийского моря является недопустимым. Об этом сообщил министр вооружённых сил Франции Себастьен Лекорню.

«В ночь со среды на четверг французский самолёт морской разведки Atlantique 2 подвергся попытке устрашения со стороны России», — написал Лекорню у себя в социальных сетях.

Он пояснил, что самолёт осуществлял патрулирование международного воздушного пространства над Балтийским морем в рамках операций НАТО. В это время он попал в зону действия радара системы ПВО С-400.