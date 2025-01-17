Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 января, 12:44

В работе Steam по всему миру произошёл сбой

Сбой произошёл в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam в России и других странах мира, проблема связана с проблемами на инфраструктуре сервиса. Неполадки фиксируют специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственного Роскомнадзору.

«17 января с 13:45 ЦМУ ССОП фиксирует сбой в работе крупнейшего онлайн-магазина компьютерных игр Steam, жалобы пользователей отмечены по всему миру, в частности в Германии, США, России и Великобритании», — рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Согласно заключению специалистов РКН, проблема связана со сбоем на инфраструктуре сервиса. Это подтверждают и данные онлайн-сервисов Downdetector.su, «Сбой.РФ» и Downdetector.com, где количество жалоб на работу Steam исчисляется тысячами.

В работе TikTok в России произошёл второй массовый сбой с начала года
В работе TikTok в России произошёл второй массовый сбой с начала года

А ранее произошёл массовый сбой в работе Рунета. Российский сегмент интернета практически полностью «лёг»: не открывались сайты, приложения и почтовые сервисы.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Андрей Бражников
  • Новости
  • Роскомнадзор
  • steam
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar