«Фото из Рая» просочилось в Сеть, и он оказался не таким, как вы представляли

Фото с «изображением Рая» стало интернет-хитом к концу 2024 года, и его популярность продолжает расти. При этом никто не знает, откуда оно появилось, что заставило многих поверить в «небесное» происхождение снимка. Некоторые юзеры уверены, что его сделали не кто иной, как ангелы, и каким-то образом доставили на Землю.

Большинство адекватных людей склоняются к мнению, что изображение было создано с помощью искусственного интеллекта, и, вероятно, вдохновение для него черпали из вымышленного города Урдак из одной из видеоигр. Интересно, что именно скептики, шутя, начали распространять это изображение, но в процессе скепсис ушел на второй план, и многие стали воспринимать картинку с доверием, пишут наши коллеги из kp.ru.

Эксперты в области интернет-технологий считают, что за этим вирусным творением может стоять социальный эксперимент с различными целями — от изучения доверчивости аудитории до анализа путей распространения контента для более эффективного продвижения рекламы.