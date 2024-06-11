Монах раскрыл, что происходит с душой после Страшного суда

Судьбу души определяют итоги жизни человека на земле. Жившие праведно, в соответствии с заповедями, в посмертии окажутся в райском саду, а грешники, которые не стремились раскаяться, рискуют обречь свою душу на муки в аду. Об этом рассказал монах Лука Степанов, призвав каждого верующего молиться за спасение душ упокоившихся близких, ведь это может помочь им попасть в Царство Господне.

В беседе с "Царьградом" представитель духовенства напомнил, что Страшный суд, о котором говорится в Священном Писании, станет тем самым моментом истины, когда вскроются все грехи людей и каждому воздастся по делам его. Поэтому Степанов призывает православных задуматься о своей загробной жизни уже сейчас. Праведная жизнь помогает не только тому, кто её ведёт, соблюдая заповеди и регулярно вознося молитвы, но и его близким.

Монах призывает всех задуматься о своём пути после смерти уже сейчас. Помочь себе и своим близким можно через праведную жизнь, следуя заповедям веры, и через регулярную молитву.