Чудо на СВО: 50 монахов остались держать "молитвенную оборону" в уникальном храме под Волновахой

Олег Мухин, алтарник в храме и бизнесмен, рассказал о чуде, которое он пережил в период непростой поездки до Никольского монастыря под Волновахой. Этот монастырь уникален не только тем, что объединяет в себе по сути две обители — мужской Свято-Васильевский и женский Свято-Николаевский монастыри, — эта обитель самая большая из вновь основанных монастырей на Руси. Само чудо произошло во время нападения ВСУ: храм стоял под обстрелами, а внутри шла необычная служба. В разрушенном монастыре у самой передовой оставались лишь 50 монахов и монахинь, которые продолжали свою службу, несмотря на постоянные обстрелы и риск получить ранение.

Олег Мухин и его знакомый священник прибыли в Никольское для освящения, исповеди и причащения наших воинов, которые обороняли это место. Как пишет "Царьград", для священнослужителей это было нелёгкое приключение, поскольку всё с самого начала пошло не по плану: то вражеские дроны активизировались в ясную погоду, а когда погода внезапно ухудшилась, сломалась машина — их единственное средство передвижения. Только завели — неприятности продолжились: то замок на шлагбауме сломался, то бак с бензином прохудился. Измученные дорогой, на ночь они остались в монастыре, а на утро почувствовали, что все неприятности по пути к Никольскому, этому уголку рая в условиях войны, были оправданы.

"Нас разбудило удивительное пение. Богослужение в этом монастыре начинается в пять утра и длится до полудня. Там на службе ничего не сокращают: читают и поют всё, что положено по чину. И это настолько красиво! Мы стояли как заворожённые", — поведал "Царьграду" Олег Мухин.