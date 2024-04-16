"Заплакавшая" в начале СВО икона вновь замироточила

"Она рассказала об иконе, которую многие годы бережно хранит её семья. <...> Мама Надежды подолгу молилась у иконы. Дочери казалось, что она с ней беседует, как с живой. Когда мамы не стало, Надежда забрала икону себе и теперь сама предстоит пред ней в молитве. Женщина свидетельствует, что в начале СВО икона поменяла свой внешний вид и замироточила. То же самое произошло и с наступлением наводнения в Оренбурге", — сказано в публикации.