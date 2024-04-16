"Заплакавшая" в начале СВО икона вновь замироточила
В затопленном паводком Оренбуржье замироточила икона Пресвятой Богородицы
В Оренбургской области замироточила икона Пресвятой Богородицы. Обложка © Telegram / "Оренбург православный"
Одновременно с приходом затопившего Оренбуржье мощного паводка у прихожанки Никольского кафедрального собора дома начала мироточить икона Пресвятой Богородицы. Об этом рассказали в телеграм-канале Оренбургской епархии.
Икона Пресвятой Богородицы. Фото © Telegram / "Оренбург православный"
"Она рассказала об иконе, которую многие годы бережно хранит её семья. <...> Мама Надежды подолгу молилась у иконы. Дочери казалось, что она с ней беседует, как с живой. Когда мамы не стало, Надежда забрала икону себе и теперь сама предстоит пред ней в молитве. Женщина свидетельствует, что в начале СВО икона поменяла свой внешний вид и замироточила. То же самое произошло и с наступлением наводнения в Оренбурге", — сказано в публикации.
В епархии добавили, что икона едва не была утрачена в XX веке, когда большевики сносили храмы в Октябрьском районе. Тем не менее этому образу удалось пережить непростое время и сохраниться до наших дней.
Напомним, уже более недели в Оренбургской области лютует стихия: регион оказался во власти мощнейшего за историю наблюдений паводка. По словам губернатора, в некоторых затопленных районах уже достигнут пиковый уровень воды, а в Орске он стал снижаться ещё несколько дней назад. В городе уже были восстановлены четыре скважины для подачи воды и около шести тысяч домов были вновь подключены к газоснабжению. Начало очистки и обеззараживания ранее затопленных территорий было запланировано на 15 апреля. Руководитель МЧС РФ Александр Куренков отправился в затопленный регион в третий раз с начала бедствия. А в мэрии Оренбурга сообщили о том, что в городе остаются затопленными свыше 5,5 тысячи домовладений.